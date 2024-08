Tote nach Kämpfen im Osten Syriens

Damaskus. Bei weiteren Gefechten im Osten Syriens sind mindestens 16 Zivilisten getötet worden, darunter sieben Kinder. Ungefähr 35 Zivilisten seien zudem verletzt worden, teilte die oppositionelle »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien am Sonntag mit. Bei den anhaltenden Kämpfen in der Provinz Deir Al-Sor komme es demnach zunehmend zu zivilen Opfern. Am Sonnabend war zudem berichtet worden, dass auf einem Militärstützpunkt in Syrien mehrere Soldaten der US-Armee und ihrer Verbündeten durch Drohnenbeschuss verletzt worden seien. (dpa/Reuters/jW)