Exunterhändler wird Irans neuer Außenminister

Teheran. Mit einem der früheren Hauptunterhändler in Sachen Wiener Atomabkommen soll ein erfahrener Diplomat neuer Außenminister Irans werden. Präsident Massud Peseschkian habe Abbas Araghchi für das Amt nominiert, berichtete am Wochenende die Nachrichtenagentur ISNA. Der 61jährige braucht noch die Zustimmung des Parlaments. Die ist ihm laut Beobachtern aber sicher. Araghchi war Botschafter in Finnland sowie Japan. Später wurde er Vizeaußenminister unter Präsident Hassan Rohani und damit die Nummer zwei des iranischen Atomteams. Araghchi gilt als Befürworter besserer Beziehungen mit dem Westen. (dpa/jW)