Prognose: Miese Lage an Aktienmärkten bleibt

Frankfurt am Main. Auch wenn der deutsche Aktienmarkt beim Kursrutsch Anfang der Woche mit einem blauen Auge davongekommen ist: Die Lage an den Börsen bleibt sogenannten Experten zufolge angespannt, berichtete dpa am Sonntag. Das gilt um so mehr, als sich an den Risiken wenig geändert hat. Die hoch bewerteten US-Technologiewerte haben zwar verloren, ob damit aber ihre Korrektur beendet ist, bleibt fraglich. Auch die Sorgen um die Konjunktur sind noch nicht ausgeräumt. Das gilt besonders für die USA. Zwar haben die Erwartungen an Zinssenkungen zugenommen. Ob das reicht, um die Märkte auf Wachstumskurs zu drehen, ist aber ungewiss. Portfoliomanager Jens Herdack von der Weberbank rechnet mit anhaltenden Schwankungen. Dies gilt um so mehr, als mit dem August eine traditionell schwache Börsenphase begonnen hat. Hinzu kommen die Besonderheiten der Ferienzeit. (dpa/jW)