Nordirak: Türkei verstärkt Angriffe

Suleimanija. Die Türkei hat ihre Angriffe auf Südkurdistan (Nordirak) intensiviert. Dies berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Freitag. Schon in den vergangenen Wochen hatte das Land seine Operationen in der irakischen Region Kurdistan ausgeweitet und bereitet demnach eine lange angekündigte »Sommeroffensive« vor. Seit Wochen kommt es zu Truppenkonzen­trationen. Nach Angaben der in Südkurdistan ansässigen Agentur Rojnews bombardierten türkische Kampfflugzeuge am Donnerstag zwei Dörfer auf dem Land im Bezirk Şarbajêr. Die Türkei dringe außerdem immer tiefer in das kurdische Gebiet ein. (jW)