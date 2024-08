Labour will Streikrecht wieder stärken

London. Die neue Labour-Regierung in Großbritannien will eine von der Vorgängerregierung eingeführte Einschränkung des Streikrechts zurücknehmen. Das umstrittene Gesetz namens »Minimum Service Levels« sollte nach Angaben der bei der Parlamentswahl im Juli abgewählten konservativen Exregierung sicherstellen, dass trotz Streiks die Versorgung in Krankenhäusern und anderen Bereichen des öffentlichen Diensts aufrechterhalten bleibt. Gewerkschaften hatten das Gesetz hingegen als schwerwiegenden Eingriff in das Streikrecht kritisiert und gewarnt, Angestellte könnten wegen ihrer Teilnahme an Streiks entlassen werden. Die Regelung habe keinerlei Nutzen gebracht, sondern lediglich die Spannungen bei Tarifstreits erhöht, hieß es in einer Mitteilung der Regierung, wie dpa am Dienstag berichtete. (dpa/jW)