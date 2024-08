Israel: Video belegt Massenvergewaltigung

Tel Aviv. Ein vom israelischen Sender Channel 12 am Dienstag veröffentlichtes Überwachungsvideo aus dem Gefangenenlager Sde Teiman belegt Vergewaltigungsvorwürfe gegen dortige Soldaten. Die Aufnahme zeigt, wie Dutzende Militärangehörige einen Mann mit verbundenen Augen beiseite führen und umringen. Nach Medienangaben wurde der Häftling später mit einem Riss im Rektum schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Unter Protesten von ultrarechter Seite hat die Militärpolizei neun Soldaten festgenommen, die verdächtigt werden, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. (jW)