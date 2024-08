Katalonien: Puigdemont kehrt zurück

Barcelona. Sieben Jahre nach seiner Flucht hat der katalanische Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont trotz drohender Festnahme seine Rückreise angetreten, wie er am Mittwoch auf X mitteilte. Am Donnerstag wolle er an einer Sitzung des Regionalparlaments in Barcelona zur Ernennung eines neuen Regionalpräsidenten teilnehmen. Spitzenkandidat ist der Vorsitzende des sozialdemokratischen PSOE in Katalonien, Salvador Illa. Vor der Sitzung hat Puigdemonts Partei Junts per Catalunya für ihren Exchef und früheren Regionalpräsidenten eine Willkommensfeier geplant. (dpa/jW)