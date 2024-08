Mexiko lädt Putin zu Amtseinführung ein

Moskau. Mexiko hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Amtseinführung der designierten Staatschefin Claudia Sheinbaum am 1. Oktober eingeladen. Das berichtete die russische Zeitung Iswestija am Mittwoch. Putin werde entscheiden, ob er selbst an der Zeremonie teilnehme oder einen anderen hochrangigen Beamten beauftrage, dies in seinem Namen zu tun, sagte demnach ein Vertreter der mexikanischen Botschaft in Moskau. Zu der Frage, wie sich ein vom Internationalen Strafgerichtshof 2023 gegen Putin erlassener Haftbefehl auf dessen mögliche Teilnahme auswirken könnte, äußerte sich die mexikanische Seite nicht. Volker Hermsdorf