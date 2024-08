Lange Haft für britische Randalierer

London. Während die britische Polizei am Mittwoch mit einer neuen Welle extrem rechter Gewalttaten rechnete, hat ein Gericht in Liverpool in einer ersten Entscheidung Haftstrafen zwischen 20 Monaten und drei Jahren gegen drei Beschuldigte ausgesprochen. Die Männer hatten sich schuldig bekannt. Auslöser der Krawalle waren antimuslimische Falschmeldungen über einen Amoklauf in Southport, bei dem drei Mädchen getötet wurden. Insgesamt wurden seit Beginn der Krawalle mehr als 400 Menschen festgenommen und etwa 100 angeklagt. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Urteilen zu rechnen. (dpa/jW)