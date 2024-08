Auch Niger bricht mit Ukraine

Niamey. Nach Mali hat auch Niger seine diplomatischen Verbindungen zur Ukraine ausgesetzt. Die Regierung in Niamey beschließe dies »in voller Solidarität« mit Mali, sagte der nigrische Regierungssprecher Amadou Abdramane in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. Moskau warf der Ukraine am Mittwoch vor, sie wolle in Afrika eine »zweite Front« eröffnen. Mali hatte die Beziehungen zur Ukraine am Sonntag abgebrochen, nachdem der ukrainische Geheimdienst GUR behauptet hatte, Tuareg-Rebellen im Kampf gegen die Armee und russische »Wagner«-Truppen geholfen zu haben. (AFP/jW)