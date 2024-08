Paris. Das erste Eingewöhnungstraining für die olympischen Freiwasserschwimmer in der Seine ist abgesagt worden. Einen Grund für die Entscheidung nannte der Schwimmweltverband World Aquatics zunächst, kündigte allerdings eine Presse­mitteilung an, die nach jW-Redaktionsschluss stattfinden werde. Die deutschen Freiwasserschwimmer um Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock hatten ohnehin nicht geplant, am Training in der Seine teilzunehmen. Die Wasserqualität im legendär schmutzigen Pariser Fluss, in dem am 8. und 9. August die Freiwasserwettkämpfe stattfinden sollen, bereitet den Organisatoren große Probleme. (dpa/jW)