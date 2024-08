Chinas Firmen bunkern Samsung-Chips

Seoul. Wegen eines drohenden US-Embargos decken sich chinesische Firmen in großem Stil mit Samsungs Hochleistungsspeichern für künstliche Intelligenz (KI) ein. Im ersten Halbjahr hätten sie etwa 30 Prozent der Produktion sogenannter HBM-Chips (High Bandwidth Memory) aufgekauft, berichtete Reuters am Dienstag. Entsprechend groß wären die Auswirkungen eines Exportverbots für den südkoreanischen Konzern. Für chinesische Abnehmer sei Samsung der Lieferant der Wahl, weil das Unternehmen über freie Kapazitäten verfüge, erläuterte ein Branchenexperte vom Vermögensverwalter White Oak. Die Produktion der Rivalen SK Hynix und Micron sei über Monate hinaus an westliche KI-Firmen vergeben. (Reuters/jW)