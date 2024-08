Österreich: Protest für Klima beendet

Wien. In Österreich hat die Gruppe Letzte Generation das Ende ihrer bisherigen Protestaktionen wie das Ankleben auf Straßen verkündet. »Mit dem heutigen Tag beenden wir unsere Proteste und die Letzte Generation Österreich«, erklärten die Umweltschützer am Dienstag auf ihrer Webseite. Zur Begründung hieß es: »Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr.« Der »Widerstand« gehe aber in anderer Form »weiter«. Die Letzte Generation Deutschland zieht nach eigenen Angaben keine ähnlichen Schritte in Erwägung. (AFP/jW)