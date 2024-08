Israel: Bericht über Folter Gefangener

Tel Aviv. Die israelische Menschenrechtsorganisation Betselem wirft in einem Bericht unter dem Titel »Willkommen in der Hölle« Israel systematische Folter palästinensischer Häftlinge in dessen Gefängnissen vor, wie dpa am Dienstag meldete. Der Report versammelt Zeugenaussagen von 55 Exhäftlingen. Diese beschreiben schwere Misshandlungen und Gewalt. Laut Betselem wurden zuletzt mehr als 9.600 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten, etwa die Hälfte ohne Anklage. Das israelische Militär ermittelt gegenwärtig zu Vorwürfen wegen schwerer sexueller Misshandlung eines Palästinensers durch Soldaten in dem Militärlager Sde Teiman. (dpa/jW)