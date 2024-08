Mehr Aufträge an Industriebetriebe im Juni

Wiesbaden. Erstmals seit sechs Monaten sind die Aufträge für Deutschlands Industrieunternehmen wieder gestiegen. Sie legten im Juni im Vormonatsvergleich um 3,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von April bis Juni aber noch um 1,4 Prozent niedriger als im Quartal davor. Der Anstieg im verarbeitenden Gewerbe war insbesondere auf mehr Aufträge in der Automobilindustrie zurückzuführen: Hier legten die Aufträge um 9,3 Prozent im Vormonatsvergleich zu. Die Bestellungen kamen vor allem aus dem Inland – hier stieg der Auftragseingang im Juni um 9,1 Prozent. Die Aufträge aus dem Ausland erhöhten sich nur um 0,4 Prozent. (AFP/jW)