Berlin: Schüsse auf SPD-Wahlkreisbüro

Berlin. Nach einem Angriff auf das Wahlkreisbüro des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft in Berlin-Oberschöneweide ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Es gehe um Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund, sagte eine Polizeisprecherin. Der Politiker veröffentlichte am Dienstag bei Facebook Fotos von dem Angriff. Zu sehen sind Einschüsse im Fenster, in dem ein Bild des Abgeordneten hängt, und auf der Hauswand daneben ein Schriftzug in roter Farbe: »We condemn Germany for genocide« (Wir verurteilen Deutschland für den Genozid) – offensichtlich ein Bezug zum Krieg Israels im Gazastreifen, in dem bisher mehr als 39.000 Palästinenser getötet wurden. (dpa/jW)