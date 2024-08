Parlament in Bangladesch aufgelöst

Dhaka. In Bangladesch hat einen Tag nach dem Rücktritt von Regierungschefin Scheich Hasina der Präsident das Parlament aufgelöst. Zudem sei am Dienstag Hasinas Erzrivalin und ehemalige Ministerpräsidentin Begum Khaleda Zia aus ihrem Hausarrest entlassen worden. Berichten zufolge laufen Beratungen zur Bildung einer Übergangsregierung. Es wurde auch angekündigt, dass die bei den Protesten festgenommenen Demonstranten freigelassen würden. Zugleich soll es am Montag und in der Nacht zum Dienstag zu weiterer Gewalt gekommen sein, die sich vor allem gegen Anhänger Hasinas gerichtet habe. (Reuters/jW)