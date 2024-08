Harris wählt Gouverneur Walz zum Vize

Washington. Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zieht mit dem Gouverneur von Minnesota, Timothy Walz, als Kandidat für den Vizeposten in den Wahlkampf gegen den republikanischen Expräsidenten Donald Trump. Harris’ Team gab am Dienstag bekannt, sie und Walz seien »bereit zu gewinnen«. Der 60jährige Walz gilt als Politiker, der mit seiner »einfachen Sprache« auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet. Zuvor hatte Harris beim Votum ihrer Partei 99 Prozent der Stimmen für ihre offizielle Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin erreicht. Der frühere Nationalgardist, Lehrer und Footballtrainer Walz vertritt liberale Positionen zu Abtreibung und Cannabis. Zudem befürwortet er eine schärfere Überprüfung von Waffenkäufern. Trumps Wahlkampfteam bezeichnete Walz am Dienstag als »gefährlichen linksliberalen Extremisten«. (AFP/jW)