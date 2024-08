DVRK: Abschussrampen für Raketen enthüllt

Pjöngjang. Bei einer Zeremonie in Pjöngjang, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), sind am Sonntag 250 neue Abschussrampen für taktische Kurzstreckenraketen enthüllt worden. Dies berichtete KCNA am Montag. Nordkorea werde in naher Zukunft seine nukleare Bereitschaft verstärken, um nukleare Bedrohungen abzuschrecken und sich gegen jegliche Herausforderungen zu schützen, sagte Staatschef Kim Jong Un demnach. Er bekräftigte, dass die Anhäufung und Verbesserung der Nuklearwaffen der beste Weg sei, um der Bedrohung und dem Druck aus den USA entgegenzuwirken. (Reuters/jW)