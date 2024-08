BKK: Kosten für Krankenkasse steigen

Berlin. Die Betriebskrankenkasse (BKK) hat erneut vor drastischen Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung gewarnt. Der BKK-Dachverband erklärte am Montag, man rechne bereits für 2025 mit einem Zusatzbeitragssatz »von mindestens 2,2 Prozent«. Der Zusatzbeitragssatz werde nach 2025 aber »regelrecht explodieren, wenn nicht gegengesteuert wird«. Der gesetzliche, allgemeine Versicherungsbetrag liegt derzeit bei 14,6 Prozent plus einem kassenabhängigen Zusatzbeitrag mit durchschnittlich 1,7 Prozent im laufenden Jahr. Die Schätzerkreisprognosen sei aber »zu positiv« gewesen, erklärte der BKK-Dachverband. Der angesetzte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz sei zu niedrig. Um Kosten zu decken, müsse der Zusatzbeitrag schon jetzt mindestens 0,2 Prozentpunkte höher liegen. Kostenwirkungen aktueller Gesetzesänderungen seien dabei noch nicht eingepreist (AFP/jW)