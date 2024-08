Nigeria: 19 Menschen bei Bombenanschlag getötet

Kolawole Adewale/Reuters Angriffe von Islamisten sind in Nordnigeria zuletzt seltener geworden (Dalori, 1.11.2018)

Abuja. Bei einem Bombenanschlag im Nordosten Nigerias sind 19 Menschen getötet worden. 27 weitere Menschen seien bei der Explosion in dem Dorf Kawuri in der Region Borno verletzt worden, hieß es am Donnerstag aus Sicherheitskreisen vor Ort. Es war nach einem Selbstmordattentat mit 32 Toten der zweite tödliche Bombenanschlag in der Region innerhalb weniger Wochen.

»Es gab gestern gegen 20 Uhr eine Explosion in der Nähe einer Teestube in Kawuri«, so ein Aktivist gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Zwei weitere Militärvertreter bestätigten die Angaben. Am Donnerstag bekannte sich zunächst niemand zu dem Anschlag, in der Region sind sowohl die islamistische Miliz Boko Haram wie auch die verfeindete Gruppe des Islamischen Staates – Provinz Westafrika aktiv.

Bombenattentate waren im Nordosten des Landes in den vergangenen Jahren seltener geworden, nachdem die nigerianische Armee die Milizen aus den Städten zurückgedrängt hatte. Die angespannte Sicherheitslage ist eines der wichtigsten Themen in der Amtszeit des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu, der das Amt seit dem vergangenen Jahr innehat. (AFP/jW)