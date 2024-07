Polen: Steinmeier bittet um Vergebung für deutsche Verbrechen

Friedemann Kohler/dpa Bundespräsident Steinmeier am Mittwoch in Warschau

Warschau. Beim Gedenken an den Warschauer Aufstand vor 80 Jahren hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um Vergebung für deutsche Gräueltaten in Polen im Zweiten Weltkrieg gebeten. Der Bundespräsident traf in der polnischen Hauptstadt zunächst mit hochbetagten ehemaligen Teilnehmern des Aufstands gegen die deutsche Besatzung 1944 zusammen. Deutschland sei sich seiner historischen Verantwortung bewusst, sagte er den Männern und Frauen. Seine Botschaft wollte Steinmeier aber auch bei der zentralen Gedenkfeier mit Polens Präsident Andrzej Duda und Hunderten Zuhörern am Mittwoch abend verkünden. Er wolle nur einen Satz sagen, der aber von Herzen komme, hieß es in dem vorab veröffentlichten Redetext: »Ich bitte, gerade heute und gerade hier, um Vergebung.« Steinmeier ist nach Roman Herzog 1994 der zweite Bundespräsident, der bei diesem Gedenktag sprechen darf. (dpa/jW)