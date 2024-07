Hockey-Herren für Olympia-Viertelfinale qualifiziert

AP Photo/Aijaz Rahi Nach ihrem Sieg ist die Mannschaft nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Sechsergruppe zu verdrängen

Paris. Die deutsche Hockey-Herrennationalmannschaft hat sich bei den Olympischen Spielen vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Dem Kader gelang am Mittwoch ohne Kapitän Mats Grambusch gegen den Europameister Niederlande ein 1:0 (1:0). Grambusch, der laut DHB aufgrund einer medizinischen Indikation nicht antreten konnte, wurde von Niklas Wellen vertreten. Der Stürmer leitete auch zu Beginn den Erfolgstreffer ein (3. Minute). Mit neun Punkten auf dem Konto kann die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning nun frühzeitig für die K.O.-Runde planen, in die jeweils die vier besten Teams der beiden Sechsergruppen einziehen. Zum Abschluss geht es in der Gruppe A am Freitag (20.15 Uhr) noch gegen Großbritannien. (SID/jW)