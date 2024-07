UN-Sicherheitsrat: Dringlichkeitssitzung zur Lage im Nahen Osten

Seth Wenig/AP/dpa Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (New York, 28.6.2024)

New York. Angesichts einer nach den gezielten israelischen Angriffen auf führende Funktionäre von Hamas und Hisbollah möglichen Ausweitung des Krieges in Nahost soll der Weltsicherheitsrat in New York noch am Abend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Mehrere Diplomaten bestätigten gegenüber dpa, dass ein vom Iran beantragtes und von China, Russland und Algerien unterstütztes Treffen noch am Mittwoch, um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, stattfinden solle. (dpa/jW)