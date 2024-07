Hamas: Rakete traf Hanija »direkt«

Shadati/XinHua/dpa Ismail Hanija am Dienstag bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran wenige Stunden vor seinem Tod

Teheran/Doha. Der in der Nacht zum Mittwoch in Teheran getötete Hamas-Chef Ismail Hanija ist laut der Organisation Opfer eines gezielten Raketenangriffs geworden. »Eine Rakete traf den Raum, in dem Ismail Hanija sich aufhielt, und er wurde direkt getroffen«, sagte der ranghohe Hamas-Funktionär Chalil al-Haja am Abend auf einer Pressekonferenz in Beirut. Die Angaben hätten Zeugen gemacht, die zur Zeit des Angriffs in Hanijas Nähe gewesen seien. Auch Mauerwerk und Fensterscheiben seien zerstört worden. Hanija war während eines Besuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran in seiner Unterkunft gezielt getötet worden. Die genauen Umstände sind weiterhin unklar. Die israelische Regierung hat sich bislang nicht offiziell zu dem Angriff geäußert; Zweifel daran, dass es sich um einen israelischen Angriff gehandelt hat, gibt es allerdings auch in israelischen Medien nicht. (dpa/jW)