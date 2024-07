Hisbollah: Leichnam von getötetem Kommandeur gefunden

Hussein Malla/AP/dpa Das bei dem israelischen Angriff zerstörte Gebäude am Mittwoch in Beirut

Beirut. Nach dem gezielten Angriff der israelischen Armee auf den ranghöchsten Kommandeur der libanesischen Hisbollah-Miliz, Fuad Schukr, ist dessen Leichnam gefunden worden. Er sei unter den Trümmern des angegriffenen Gebäudes entdeckt worden, verlautete am Mittwoch aus dem Umfeld der Miliz. Die israelische Armee hatte am Dienstag abend mitgeteilt, den ranghöchsten Hisbollah-Militärkommandeur in einem Vorort von Beirut getötet zu haben. Die Organisation hatte das zunächst nicht bestätigt. Bei dem Angriff waren mehrere unbeteiligte Zivilisten, darunter drei Frauen und zwei Kinder, getötet worden. (AFP/jW)