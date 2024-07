David Lewis/Reuters UN-Soldaten aus Bangladesch auf Patrouille im Osten der DR Kongo (Ituri, 21.5.2006)

Luanda. Das angolanische Außenministerium war am Dienstag Gastgeber des zweiten Ministertreffens über Sicherheit und Frieden im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo. An dem Gipfel in der angolanischen Hauptstadt Luanda nahmen auch die Außenminister der DR Kongo und Ruandas teil. Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums war Ressortleiter Téte António überzeugt, dass die Parteien während des Treffens zu einem Konsens gelangen und konkrete Vorschläge zur Wiederherstellung des Friedens und zu einem Waffenstillstand im Osten der DR Kongo formulieren würden. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde. Es wurden jedoch keine offiziellen Informationen über das Ergebnis veröffentlicht.

Das Treffen am Dienstag knüpfte an eine Ministertagung vom 21. März in Luanda an, bei der sich die Delegierten auf die Notwendigkeit eines dauerhaften Friedens im Osten der DR Kongo sowie auf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des sozialen Wohlstands geeinigt hatten. Die Vereinbarungen beinhalteten eine Einstellung der Feindseligkeiten, die Umsetzung eines Waffenstillstands und den Abzug der diversen, in den Konflikt verwickelten auswärtigen Streitkräfte. Die UNO wirft Ruanda vor, nicht nur die im Osten der DR Kongo operierende M23-Guerilla aufgebaut zu haben und weiter zu unterstützen, sondern auch mit eigenen Armeeeinheiten in der Region präsent zu sein.

Ebenfalls am Dienstag traf der angolanische Präsident João Lourenço mit Therese Kayikwamba Wagner und Olivier Nduhungirehe, den Außenministern der DR Kongo und Ruandas, zusammen. Lourenço ist auch der von der Afrikanischen Union ernannte Vermittler zur Förderung des Dialogs zwischen der DR Kongo und Ruanda. (Xinhua/jW)