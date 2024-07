Frankreich: Justiz geht gegen illegale Ticketplattformen vor

Marcus Brandt/dpa

Paris. Die französische Justiz will illegalen Seiten für Olympiatickets einen Riegel vorschieben. Ein Pariser Gericht ordnete an, dass große Internetanbieter den Zugang zu betrügerischen Websites blockieren sollen, auf denen Eintrittskarten für Olympia verkauft werden. Dies berichteten am Montag abend mehrere französische Medien.

Der Verkauf von Tickets soll eigentlich nur über offizielle Seiten des Internationalen Olympischen Komitees und der Organisatoren der Pariser Spiele laufen. Seit Januar wurden den Angaben zufolge aber auf mehr als hundert Plattformen Tickets für Wettkämpfe in Paris, Bordeaux, Nizza oder für die Eröffnungsfeier angeboten, teilweise zu zehnmal höheren Preisen. (dpa/jW)