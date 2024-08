Versailles. Jessica von Bredow-Werndl hat bei den Olympischen Spielen ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Einen Tag nach dem Sieg mit der deutschen Mannschaft triumphierte die 38 Jahre alte Dressurreiterin am Sonntag mit Dalera auch im Einzel. Von Bredow-Werndl siegte mit 90,093 Punkten vor Teamkollegin Isabell Werth, die mit Wendy zu Silber ritt. Bronze ging an die Britin Charlotte Fry mit Glamourdale.

Von Bredow-Werndl sorgte damit für das fünfte deutsche Gold bei den Sommerspielen 2024. Davon kommen allein drei aus dem Pferdesport. Von Bredow-Werndl legte mit ihrer Stute in der Kür zu Édith Piafs »Non, je ne regrette rien« vor 15.000 Zuschauern im Schlosspark von Versailles einen herausragenden Dressurauftritt hin und feierte wie bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Doppelsieg in Einzel und Mannschaft. (dpa/jW)