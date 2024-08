Somalia: Guterres verurteilt Anschlag

Mogadischu. UN-Generalsekretär António Guterres hat den Terroranschlag auf ein Strandhotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu am Sonnabend auf das Schärfste verurteilt. Die Vereinten Nationen stünden fest an der Seite der Regierung und des Volkes von Somalia, teilte Sprecher Farhan Haq mit. Bei dem Anschlag waren am Freitag abend mindestens 32 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden, einige von ihnen schwer. Auch fünf Angreifer starben bei einem Schusswechsel mit den Sicherheitskräften. Die islamistische Miliz Al-Schabab reklamierte die Tat für sich. (dpa/jW)