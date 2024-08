Westbank: Neun Menschen getötet

Tulkarem. Bei israelischen Luftangriffen in Tulkarem im israelisch besetzten Westjordanland sind nach Angaben beider Seiten am Wochenende neun Palästinenser getötet worden. Unter den Opfern eines ersten Drohnenangriffs habe sich ein örtlicher Kommandeur der Al-Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Hamas, befunden. Am Sonnabend waren im Westjordanland außerdem Hunderte Menschen gegen die Haftbedingungen von Palästinensern in israelischen Gefängnissen auf die Straße gegangen. Am Mittwoch hatte das Büro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte einen Bericht zu Folter in israelischen Gefängnissen veröffentlicht. (dpa/AFP/jW)