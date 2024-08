Erweiterung von Tesla-Werk nach Marktsituation

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla macht den geplanten Ausbau seiner »Gigafactory« in Grünheide von der Marktentwicklung abhängig. Man werde nicht »mehrere Milliarden für den Ausbau der Fabrik in die Hand nehmen, ohne dass die Signale ganz klar sind, dass das vom Markt auch abgefragt wird«, sagte der dortige Tesla-Werksleiter, André Thierig, laut dpa-Meldung am Sonnabend. Derzeit werde aber mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Das Werk verfüge nun auch über einen Absatz auf dem Rechtslenkermarkt in Großbritannien und Irland. Tesla hatte zuletzt das zweite Quartal in Folge einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet und den Start seines Robotaxiprojekts verschoben. Gegen den Ausbau des Werks in Brandenburg gibt es bereits seit einigen Monaten Proteste. (dpa/jW)