Gaza: Israel bombardiert Schulen

Gaza-Stadt. Im Gazastreifen sind am Wochenende nach palästinensischen Angaben mindestens 25 Menschen bei israelischen Angriffen auf zwei Schulen getötet worden. Der Sprecher des Zivilschutzes sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von »mindestens 25 Märtyrern, hauptsächlich Kinder und Frauen, und 50 Verletzten« nach dem Angriff auf die Schulen Hassan Salameh und Al-Nasr in Gaza-Stadt. In den Gebäuden seien Vertriebene untergebracht gewesen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen in Gaza mindestens 39.600 Menschen getötet. (AFP/jW)