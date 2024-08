Habeck: Reform des Stromsystems

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Vorschläge zur Reform des Stromsystems in Deutschland vorgelegt, berichtete dpa am Freitag. Zentral soll ein neuer sogenannter Kapazitätsmechanismus sein, der bis zum Jahr 2028 eingeführt werden soll. In einem Papier legte das Haus von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) dazu verschiedene Modelle vor. In Zukunft sollen erneuerbare Energien aus Wind und Sonne den größten Teil der Stromversorgung abdecken. Es gibt aber auch »Dunkelflauten«, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Dann sollen als Back-ups »flexible« Kraftwerke wie neue Gaskraftwerke sowie Speicher einspringen. (dpa/jW)