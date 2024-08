Dax-Dividenden: Hälfte fließt ins Ausland

Frankfurt am Main. Bei den führenden BRD-Börsenkonzernen dominieren ausländische Investoren – und streichen rund die Hälfte der Dividenden ein. Sie besaßen 2023 bei 21 der 40 Dax-Unternehmen die Mehrheit der Aktien, zeigt eine am Donnerstag vorgestellte Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Deutsche Anleger hielten im Schnitt nur gut ein Drittel der Dax-Aktien (33,6 Prozent), hieß es. Rund jedes zweite Papier (51 Prozent) war dagegen in Besitz ausländischer Investoren. Der Rest des Aktienbestands ließ sich nicht zuordnen. (dpa/jW)