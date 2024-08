Weiter Auftragsflaute im Maschinenbau

Frankfurt am Main. Die Auftragsflaute für den deutschen Maschinenbau setzt sich fort. Nach einem Juni ohne Trendwende berichtete der Branchenverband VDMA am Donnerstag von einem Rückgang der preisbereinigten Order um zwölf Prozent im Halbjahr. Vor allem die Nachfrage aus dem Inland war mit einem Minus von 18 Prozent deutlich schwächer als im Vorjahr. Aus den Euro-Ländern kamen 14 Prozent weniger Bestellungen, während die Nicht-Euro-Länder mit einem Rückgang um sieben Prozent noch am stabilsten waren. VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers sieht bislang keine Trendwende. (dpa/jW)