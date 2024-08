DIHK: Betriebe zieht es ins Ausland

Berlin. Hohe Energiepreise belasten weiter die Industrie in der BRD. Der Abwanderungstrend vor allem bei Industrieunternehmen verfestige sich, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) anhand einer Unternehmensumfrage am Donnerstag mit. Demnach erwägen aktuell vier von zehn Industriebetrieben, ihre Produktion am Standort Deutschland wegen der Energiesituation einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern. Bei größeren Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten seien es sogar mehr als die Hälfte. An der Umfrage beteiligten sich laut DIHK rund 3.300 Unternehmen. (dpa/jW)