Ölstreit: EU-Kommission für Ukraine

Brüssel. Im Streit zwischen Ungarn und der Slowakei mit der Ukraine über russische Öllieferungen hat sich die EU-Kommission hinter Kiew gestellt. Die Ölversorgung der beiden EU-Mitglieder sei durch die Sanktionen der Ukraine gegen den russischen Ölproduzenten Lukoil nicht gefährdet, so die EU-Spitze am Donnerstag. Am Montag hatte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico damit gedroht, Dieselexporte in die Ukraine zu stoppen, sollte das Lukoil-Öl nicht mehr in slowakische Pipelines gepumpt werden. Ungarn warf der Ukraine Erpressung vor und kündigte an, EU-Finanzhilfen zu blockieren. (Reuters/jW)