Gaza: Journalisten getötet

Gaza. Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des arabischen TV-Senders Al-Dschasira vom Mittwoch ein Journalist und ein Kameramann des Senders getötet worden. Al-Dschasiras Bericht zufolge ereignete sich der tödliche Vorfall in Gaza-Stadt. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die ein schwer beschädigtes Fahrzeug mit einer versehrten Leiche zeigten. Israels Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Der Sender ist derzeit in Israel verboten. (dpa/jW)