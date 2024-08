Selenskij: Referendum vor Gebietsabtretung

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will auf Gebietsabtretungen im Zuge einer möglichen Friedenslösung mit Russland nur eingehen, wenn das Volk dem zustimme. Dies sagte Selenskij der Zeitung Le Monde am Mittwoch. Artikel 73 der Verfassung der Ukraine lässt Gebietsveränderungen nur nach einem landesweiten Referendum zu. Für die nötige Verfassungsänderung braucht es außerdem eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Selenskij sagte, dass Russland bei künftigen Friedensberatungen mit am Tisch sitzen solle. Gleichzeitig forderte er, militärische Ziele in Russland mit westlichen Langstreckenraketen angreifen zu dürfen. (dpa/jW)