Hawaii: Pistorius stichelt gegen China

Honolulu. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Beteiligung der Bundeswehr an einer internationalen Truppenübung im Indopazifik am Mittwoch als »starkes Signal« in Richtung China bezeichnet. Deutschland stelle sich »an die Seite derjenigen, die unter Druck geraten«, sagte Pistorius bei einem Treffen mit Bundeswehr-Soldaten im US-Bundesstaat Hawaii. Deutsche Soldaten nahmen dort an der Großübung »Rimpac 24« unter Leitung der US-Marine teil. Am Donnerstag landete er in Seoul. Zuvor warnte er vor der Militärkooperation Nordkoreas mit Russland. (dpa/AFP/jW)