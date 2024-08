Umfangreicher Austausch von Gefangenen in Ankara

Ankara. Russland und mehrere westliche Länder haben am Donnerstag nachmittag nach Angaben des türkischen Geheimdienstes MIT zahlreiche Gefangene ausgetauscht. Unter den insgesamt 26 Gefangenen ist demnach auch der wegen Mordes verurteilte Wadim K., der in Deutschland in Haft war. Russland ließ unter anderem die wegen Spionage verurteilten US-Amerikaner Evan Gershkovich und Paul Whelan sowie die prowestlichen Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa und Ilja Jaschin frei. In Freiheit kam auch der in Belarus nach einem Todesurteil begnadigte Deutsche Rico K. Ausgetauscht wurden auch Gefangene, die in Polen, Slowenien und Norwegen inhaftiert waren. Der türkische Geheimdienst sprach von einem historischen Gefangenenaustausch. Moskau hatte zuletzt mehrmals Bereitschaft zu einem solchen Austausch signalisiert. (dpa/jW)