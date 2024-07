Mainz. Fußballprofi Anwar El Ghazi hat seinen Vertrag beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 fristlos gekündigt. Das teilte sein Anwalt der dpa mit. Der Klub bestätigte die Kündigung. Medienberichten zufolge weilte El Ghazi am Mittwoch beim Medizincheck in Cardiff. Damit könnte ein langer Rechtsstreit zu Ende gehen. Die Mainzer hatten ihrem Spieler nach einem propalästinensischen Instagram-Post nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober gekündigt. Dagegen hatte sich El Ghazi juristisch zur Wehr gesetzt und zunächst recht bekommen.(dpa/jW)