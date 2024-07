Inflation in Euro-Zone zieht wieder an

Frankfurt am Main. Die Inflation in der Euro-Zone zieht wieder an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juli in der 20-Länder-Gemeinschaft um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte das Plus bei 2,5 Prozent gelegen. Besonders stark war der Anstieg der Energiepreise. Der Preisschub im Dienstleistungssektor hat kaum an Kraft verloren. (Reuters/jW)