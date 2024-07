Streikerfolg für Putzfrauen in Marseille

Marseille. Mit einem zweimonatigen Streik haben Reinigungskräfte in einem Luxushotel in Marseille mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt. »Das ist der Sieg der Frauen, die entgegen aller Einschüchterungen für ihre Ziele gekämpft haben«, erklärte am Mittwoch die Arbeiterin Ansmina Houmadi. Sie wird wie ihre rund zehn Kolleginnen unter anderem eine Gehaltsstufe hochgesetzt. Außerdem gibt es ein 13. Monatsgehalt für alle, die seit zwei Jahren im Viersternehotel Radisson Blu am historischen Hafen von Marseille beschäftigt sind. Und kurzfristige Einsätze an anderen Standorten werden künftig auf dreimal pro Monat begrenzt. (AFP/jW)