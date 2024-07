Polizei hält Rechte von CSD fern

Berlin. Zu Beginn der Feierlichkeiten zum Christopher Street Day (CSD) hat die Berliner Polizei am Sonnabend mehrere mutmaßliche Neonazis festgesetzt. Die Gruppe soll versucht haben, zum Hauptaufzug des CSD zu gelangen, wie die Polizei am Sonntag abend mitteilte. Die rund 30 Menschen seien am Weiterlaufen gehindert und überprüft worden. Wegen des Verdachts, dass die Gruppe homophobe oder transfeindliche Aktionen plante, seien die Rechten einem Bereitschaftsrichter vorgeführt worden und zunächst in Polizeigewahrsam gekommen. An der Hauptveranstaltung sollen mehr als 250.000 Menschen teilgenommen haben. (dpa/jW)