WHO: Waffenruhe in Gaza nötig

Genf. In Gaza ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Polioimpfkampagne nötig, dazu müssten aber die Waffen schweigen. Das Virus, das Kinderlähmung auslösen kann, war in Abwasserproben des Küstenstreifens entdeckt worden. Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Erreger in der Bevölkerung vorhanden sei, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier in Genf. (dpa/jW)