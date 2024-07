Katalonien: Neue Regierung in Aussicht

Barcelona. In der spanischen Region Katalonien zeichnet sich nach langen Verhandlungen eine Regierungsbildung im Regionalparlament ab. Die Führung der gemäßigten separatistischen Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) habe einer Grundsatzeinigung zugestimmt, die Sozialisten des PSOE bei der Bildung einer Regionalregierung zu unterstützen, sagte ERC-Sprecherin Raquel Sans am Montag. Die Entscheidung müsse noch in einer parteiinternen Abstimmung am Freitag bestätigt werden. Damit könnte Salvador Illa, dessen PSOE bei der Regionalwahl im Mai stärkste Kraft geworden waren, neuer Regierungschef Kataloniens werden. (Reuters/jW)