Ukraine: Russische Truppen rücken vor

Torezk. Die russischen Truppen haben bei ihrem Vormarsch in der Ostukraine nach eigenen Angaben vom Dienstag den Ort Piwdenne unweit der Kleinstadt Torezk eingenommen. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge stand das Dorf im Gebiet Donezk bereits seit mehreren Tagen unter russischer Kontrolle. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew lag dazu jedoch nicht vor. Das russische Verteidigungsministerium meldet seit Wochen immer neue Eroberungen. Am Montag hatte die US-Regierung neue Militärhilfen für die Ukraine im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar (1,57 Milliarden Euro) bekanntgegeben. Zu den geplanten Lieferungen gehören Munition für die Luftabwehr sowie Artilleriegeschosse, wie das US-Verteidigungsministerium am Montag mitteilte. (dpa/AFP/jW)