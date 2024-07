Israel: Rakete schlägt im Norden ein

Tel Aviv. Bei einem Raketenangriff auf den Norden Israels ist nach Angaben von Rettungskräften am Dienstag ein Zivilist getötet worden. Zuvor hatte es in Ortschaften an der Grenze zum Libanon Raketenalarm gegeben. Die libanesische Hisbollah teilte mit, sie habe als Reaktion auf israelische Angriffe auf eine Ortschaft im Süden des Libanon, bei denen es drei Verletzte gegeben habe, einen israelischen Militärposten mit »Katjuscha«-Raketen beschossen. Der Militärposten liegt südwestlich von der Ortschaft, in der der Mann getötet wurde. Weiter erklärte die Hisbollah, auf israelische Kampfjets geschossen zu haben, die in libanesischem Luftraum die Schallmauer durchbrochen hätten. (dpa/Reuters/jW)